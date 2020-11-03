***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2020 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde güncellenerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.• Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 900 (+/- 50)• Konsolide satış büyüme hedefi (2019'a göre): 28% (+- 2%)• FAVÖK Marjı (TFRS 16 Hariç) : 5,5% (+- 0,5%)• FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,5% (+- 0,5%)• Yatırım Harcamaları: ~430 milyon TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885940BIST