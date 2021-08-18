***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2021 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde revize edilerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.2021 Yılına İlişkin Beklentiler· Konsolide satış büyüme hedefi (2020'a göre): 28% (+- 2%)· FAVÖK Marjı (TFRS 16 Hariç) : 6,0% (+- 0,5%)· FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,5% (+- 0,5%)· Yatırım Harcamaları: ~750 milyon TL(+/-50 milyon TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959112BIST