***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
17.02.2022 21:56
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2022 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2022 Yılına İlişkin Beklentiler
Konsolide satış büyüme hedefi (2021'e göre): 45% (+/- 5%) FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,0% (+/- 0,5%) Yatırım Harcamaları: ~ 1,5 milyar TL (+/- 100 milyon TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002628
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0305
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6123
En Düşük
13,5136
18:0515,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4690
En Düşük
15,3680
18:05826,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -2,85
|Açılış
|: 826,36
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5857
|13,6123
|% 0,22
|
|Euro
|15,4443
|15,4690
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,4096
|18,5020
|% -0,16
|
|Frank
|14,6697
|14,7581
|% -0,21
|
|Riyal
|3,6051
|3,6232
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,13
|
|Altın Gr.
|825
|825
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,02
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-0,36
|