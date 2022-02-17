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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

17.02.2022 21:56
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2022 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2022 Yılına İlişkin Beklentiler
      
  Konsolide satış büyüme hedefi (2021'e  göre): 45% (+/- 5%)   FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil) : 9,0%  (+/- 0,5%)   Yatırım Harcamaları: ~ 1,5 milyar TL (+/- 100 milyon TL)  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002628


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ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.242.386 % 9,98  
LUKSK 64,60 33.826.062 % 9,96  
OSTIM 1,77 76.170.979 % 9,94  
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Riyal 3,6051 3,6232 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -6,13  
Altın Gr. 825 825 -3,71  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 0,07  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,02  
B. Petrol 92,62 92,62 -0,36  
Seans Raporu 18:05
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