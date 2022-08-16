***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.08.2022 19:41
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022, 09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2022 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde revize edilerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2022 Yılına İlişkin Beklentiler
• Konsolide satış büyüme hedefi (2021'e göre): 100% (+/- 5%)
• FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 8,0% (+/ 0,5%)
• Yatırım Harcamaları: ~1,8 milyar TL(+/-100 milyon TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056073
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.023,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9232
|17,9321
|% -0,14
|
|Euro
|18,2146
|18,2409
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,5956
|21,7039
|% 0,03
|
|Frank
|18,7788
|18,8920
|% -0,67
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,94
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.862
|6.935
|-21,00
|
|Yarım
|3.344
|3.390
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-2,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL