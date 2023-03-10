***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2023 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.2023 Yılına İlişkin BeklentilerKonsolide satış büyüme hedefi (2022'ye göre): 80% (+/- 5%)FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 7,5% - 8,0%Yatırım Harcamaları: ~ 2,5 milyar TL (+/- 100 milyon TL)Mağaza Açılışları: 750 adet (+/-50 adet)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123060BIST