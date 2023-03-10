***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.03.2023 20:18
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2023 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2023 Yılına İlişkin Beklentiler
Konsolide satış büyüme hedefi (2022'ye göre): 80% (+/- 5%)
FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 7,5% - 8,0%
Yatırım Harcamaları: ~ 2,5 milyar TL (+/- 100 milyon TL)
Mağaza Açılışları: 750 adet (+/-50 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123060
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1592
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.135,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 19,75
|Açılış
|: 1.135,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9567
|18,9661
|% 0,07
|
|Euro
|20,2168
|20,2297
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,7834
|22,8977
|% 1,12
|
|Frank
|20,5240
|20,6476
|% 1,52
|
|Riyal
|5,0367
|5,0620
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|33,70
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|19,75
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.678
|7.752
|122,00
|
|Yarım
|3.751
|3.793
|59,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.897
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,27
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem