***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.11.2023 19:03
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2023 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde revize edilerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2023 Yılına İlişkin Beklentiler
Mevcut
Revize
Konsolide satış büyüme hedefi (2022'ye göre):
80% (+/-5%)
80% (+/-5%)
FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil):
7,5% - 8,0%
7,0% - 7,5%
Yatırım Harcamaları:
~2,5 milyar TL
(+/-100 milyon TL)
~2,5 milyar TL
(+/-100 milyon TL)
Mağaza Açılışı:
750 adet (+/-50 adet)
750 adet (+/-50 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216595
BIST
'
17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0473
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.794,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.794,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4532
|28,4654
|% 0,05
|
|Euro
|30,5163
|30,5375
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9815
|% -0,14
|
|Frank
|31,4802
|31,6698
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5653
|7,6033
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
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