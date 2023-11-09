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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.11.2023 19:03
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2023 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde revize edilerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2023 Yılına İlişkin Beklentiler
    
     
    Mevcut
    Revize

    Konsolide satış büyüme hedefi (2022'ye göre):
     80% (+/-5%)
     80% (+/-5%)

    FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil):
     7,5% - 8,0%
     7,0% - 7,5%

    Yatırım Harcamaları: 
      ~2,5 milyar TL
(+/-100 milyon TL)
      ~2,5 milyar TL
(+/-100 milyon TL)

    Mağaza Açılışı:
     750 adet (+/-50 adet)
     750 adet (+/-50 adet)






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216595


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IHYAY 2,97 27.861.396 % 10,00  
ISATR 885.780,00 885.780 % 10,00  
YAPRK 209,10 33.739.147 % 9,99  
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Euro 30,5163 30,5375 % 0,07  
Sterlin 34,8070 34,9815 % -0,14  
Frank 31,4802 31,6698 % -0,09  
Riyal 7,5653 7,6033 % 0,06  
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Gümüş ONS 22,73 22,75 % 0,66  
Platin 861,88 863,52 % 0,66  
Paladyum 998,93 1.003,91 % 0,66  
Brent Pet. 80,23 80,23 % 0,66  
Altın Ons 1.960,19 1.960,54 % 0,66  
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