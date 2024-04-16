***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2024 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.2024 Yılına İlişkin Beklentiler (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç)Konsolide satış büyüme hedefi (2023'e göre): 65% (+/- 5%)FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 6,0% (+/- 0,5%)Yatırım Harcamaları: Cironun %2,5 - 3,0'ühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273258BIST