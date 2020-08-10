***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.06.2020Genel Kurul Tarihi 16.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti - Gündem- Vekaletname_16072020.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation to AGM- Agenda- Proxy_16072020.pdf - İlan MetniEK: 3 GK Bilgilendirme Dokumanı_16072020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Momerandum_16072020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ŞOK-2019 GK TUTANAK-16.07.2020.pdf - TutanakEK: 3 Tutanak - EN-16072020.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 5 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867134BIST