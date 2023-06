***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.05.2023Genel Kurul Tarihi 06.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_06062023.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation to AGM Agenda and Proxy_06062023.pdf - İlan MetniEK: 3 GK Bilgilendirme Dokumanı_06062023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Momerandum_06062023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Şok-Hazirun imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Şok-Tutanak imzasız.pdf - TutanakEK: 3 Minutes of the Meeting-06062023.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 06 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlarİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olmasıdurumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158504BIST