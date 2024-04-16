***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 16.04.2024Genel Kurul Tarihi 16.05.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_16052024.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_16052024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation to AGM Agenda and Proxy_16052024.pdf - İlan MetniEK: 4 General Assembly Momerandum_16052024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2024 tarihinde saat 14:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde, belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273262BIST