***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 Peşin 0,1300244 13,00244 15 0,1105207 11,05207SOKM, TRESOKM00022 Peşin 0,1300244 13,00244 15 0,1105207 11,05207Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 0 0SOKM, TRESOKM00022 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 79.565.667 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu Ek-TR.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table Ek-ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 611.928.5712. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 232.291,71Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 293.860.009 614.180.1184. Vergiler ( - ) -21.948.383 05. Net Dönem Kârı 271.911.626 614.180.1186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 441.194.6907. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.649.271 8.649.2718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 263.262.355 164.336.157Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.956.53410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 265.218.889 164.336.15711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 79.565.667* Nakit 79.565.667* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.896.92417. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 178.799.76420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETODAK Grubu 15.914.991 0 25,5 0,1105 11,0521- - - 51.715.826 0 25,5 0,1105 11,0521TOPLAM 67.630.817 0 25,5 0,1105 11,0521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917497BIST