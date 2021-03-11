***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2021 19:23
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 Peşin 0,1300244 13,00244 15 0,1105207 11,05207
SOKM, TRESOKM00022 Peşin 0,1300244 13,00244 15 0,1105207 11,05207
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 0 0
SOKM, TRESOKM00022 0 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 79.565.667 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu Ek-TR.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table Ek-ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 611.928.571
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 232.291,71
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 293.860.009 614.180.118
4. Vergiler ( - ) -21.948.383 0
5. Net Dönem Kârı 271.911.626 614.180.118
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 441.194.690
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.649.271 8.649.271
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 263.262.355 164.336.157
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.956.534
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 265.218.889 164.336.157
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 79.565.667
* Nakit 79.565.667
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.896.924
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 178.799.764
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
ODAK Grubu 15.914.991 0 25,5 0,1105 11,0521
- - - 51.715.826 0 25,5 0,1105 11,0521
TOPLAM 67.630.817 0 25,5 0,1105 11,0521
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917497
BIST