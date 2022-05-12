***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0SOKM, TRESOKM00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 0 0SOKM, TRESOKM00022 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 611.928.5712. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.881.421,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 300.901.021 479.385.037,064. Vergiler ( - ) -18.022.654 05. Net Dönem Kârı 318.923.675 479.385.037,066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 23.969.251,85 23.969.251,858. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 294.954.423,15 455.415.785,21Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.319.061,51 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 299.273.484,66 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 294.954.423,15 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETODAK Grubu 0 0 0 0 0- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030053BIST