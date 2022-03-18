***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.800.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şok Tadil Metni mühürlü.pdfEK: 2 Amendment Text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011504BIST