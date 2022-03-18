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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 18:38
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.800.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şok Tadil Metni mühürlü.pdf
EK: 2 Amendment Text.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011504


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