***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uygun olarak, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün özgeçmişi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823455BIST