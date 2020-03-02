***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 18:27
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uygun olarak, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün özgeçmişi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823455
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05319,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,69
|Açılış
|: 318,97
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|ADESE
|1,54
|169.898.151
|% 11,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9213
|7,9611
|% -0,56
|
|Frank
|6,4649
|6,5039
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6530
|1,6612
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|15,40
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|