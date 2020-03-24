***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rkiye genelinde nüfuzumuzu artırmak için 750'den fazla mağaza açmayı (+/- 50 mağaza) planladığımızı,Ayrıca, ciromuzu % 21(+/-200 baz puan) artırmayı hedeflediğimizi, UFRS 16 hariç FAVÖK Marjımızın% 5,5(+/- 50 baz puan) olmasını beklediğimizi ve UFRS 16 etkisi dahil FAVÖK rakamımızın ise +/- 50 baz puan ile % 9,5'e çıkabileceğini,Operasyonel kârlılığa ek olarak, net kârlılığın da 2020'de izlememiz gereken temel bir öncelik olacağını,CAPEX bütçemizin 2019'a gerçekleşene yakın seviyede yaklaşık 350 milyon TL olarak planlandığını söyledik.COVID-19'un etkilerinin yatırım camiası da dahil olmak üzere toplumun tamamını ciddi şekilde etkilediğini biliyoruz. Bu durum göz önüne alındığında son gelişmeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağım• Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığının en önemli önceliğimiz olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve talimatlar doğrultusunda görevlerimizi yerine getirmeye ve tüm önlemleri en üst düzeyde almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar enfekte olmuş bir çalışanımız olmadığını söyleyebilirim ve bundan sonrası için de olmamasını umuyoruz.• İşimizin sürdürülebilirliği ile ilgili bir sorunumuz yok. Tüm mağaza ve depolarımız müşterilerimize en etkin şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.• Yaklaşık son iki hafta içinde, Türkiye'de gıda perakendesinde ciddi bir talep artış var. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.• COVID-19 salgınının toplum üzerindeki psikolojik etkisi ve artan önlemler, evde tüketimi arttırırken ev dışı tüketimi de azaltmış durumda. Bu dönemde, İnsanlar alışveriş sıklığını düşürürken, alışveriş hacmi artmaya başladı. Özellikle yakından alışveriş imkanı sunan perakendeciler mevcut durumdan olumlu etkilendiği görülmektedir. Her zaman belirttiğimiz gibi, defansif ve yakından alışveriş imkânı sunan iş modelimiz iyi veya kötü makro koşullar da dahil olmak üzere her duruma ayak uydurmaktadır ve bugün bunu bir kez daha anlıyoruz.• Daha önce de söylediğim gibi, işimiz üzerindeki etkisinin yanı sıra, bu olağanüstü dönemde perakende sektöründeki tüm şirketler gibi şirketimizin de sosyal sorumluluğu var. ŞOK olarak ürünlerimizi müşterilerimize en yakın noktada en uygun fiyatla sunmaya çalışırken, ürün tedariğimizde önemli bir sorun yaşamamak için gerekli tüm tedbirleri aldık. Un, makarna, tuvalet kâğıdı ve temizlik ve hijyen malzemeleri gibi bazı ürün kategorilerinde olağanüstü talep artışı nedeniyle ürün tedarik etmekte bazı zorluklar yaşıyoruz, ancak mağazalarımızda büyük bir stok sorununa sahip olmamak için ciddi bir çaba sarf ediyoruz.• Son gelişmelerden kaynaklanan zorluklara rağmen, mevcut durumda yeni mağaza açılışlarımız yavaşlamadan devam ediyor ve yılın ilk üç ayı için planlarımızla uyumlu şekilde ilerliyoruz.• Önceki yıllara ait sınırlı finansal kiralama borcumuz dışında bir banka kredisi veya banka borcumuz bulunmamaktadır. Son dönemde döviz kurundaki artış göz önüne alındığında, hemen hemen kur etkisine hiç maruz kalmayan bir bilançomuz bulunmakta.• Şu anda daha önce paylaştığımız yıllık tahminlerimizde bir değişiklik yapmıyoruz. Önümüzdeki dönemlerdeki gelişmelere göre yıllık tahminlerimizi değiştirmemiz durumunda sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.• Son nokta olarak, bu zor zamanı en kısa sürede sağlık ve dayanışma ile geçirmeyi temenni ediyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831849BIST