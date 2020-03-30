***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞok Marketler, online market servis uygulaması Cepte Şok vasıtasıyla tüm Türkiye'de ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı.Bu online uygulama ile müşteriler kendine en yakın servis alanında bulunan Şok Market mağazasından online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde siparişler ücretsiz olarak müşterilerin adreslerine teslim edilecek. Bununla birlikte, uygulamada bulunan "Marketten Gel Al" seçeneği de kullanılmaya devam edecek.Şok Marketler, hem Cepte Şok kapsamında hem de açmayı planladığı yeni mağazalar ile birlikte 2020 yılında toplamda 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833065BIST