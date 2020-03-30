***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 08:58
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şok Marketler, online market servis uygulaması Cepte Şok vasıtasıyla tüm Türkiye'de ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı.
Bu online uygulama ile müşteriler kendine en yakın servis alanında bulunan Şok Market mağazasından online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde siparişler ücretsiz olarak müşterilerin adreslerine teslim edilecek. Bununla birlikte, uygulamada bulunan "Marketten Gel Al" seçeneği de kullanılmaya devam edecek.
Şok Marketler, hem Cepte Şok kapsamında hem de açmayı planladığı yeni mağazalar ile birlikte 2020 yılında toplamda 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833065
BIST
13:1587.822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -303,50
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:156,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0843
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:157,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:15340,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,47
|Açılış
|: 340,54
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,86
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.016.934
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.615.736
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.534.533
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.938.516
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|33.121.283
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|276.268
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|299.037
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.701.196
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,61
|397.594.123
|% -2,82
|
|PGSUS
|31,56
|290.772.807
|% -8,63
|
|ASELS
|23,24
|289.600.939
|% 0,52
|
|GARAN
|7,99
|241.616.205
|% 1,40
|
|SASA
|7,71
|230.184.828
|% 6,20
|
|IHLGM
|0,91
|84.613.564
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,48
|30.645.777
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,93
|120.143.304
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,71
|161.598.086
|% 4,63
|
|THYAO
|8,61
|397.594.123
|% -2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0620
|8,1025
|% 0,76
|
|Frank
|6,7957
|6,8366
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7319
|1,7406
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,29
|
|Altın Gr.
|340
|341
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,58
|26,58
|-1,37
|