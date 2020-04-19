***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kiralık olarak faaliyet gösterdiği Mersin depomuzda, 19.04.2020 saat 00:30 sularında bir yangın meydana gelmiştir. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır.Mersin depomuz da diğer depolarımız gibi sigorta kapsamında olduğundan herhangi bir finansal kayıp beklenmemektedir. Mersin deposundan hizmet alan mağazalarımız, diğer depolarımızdan hizmet alacak olup, operasyonel faaliyetlerimizde bir aksama ve herhangi bir iş kaybı öngörülmemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839206BIST