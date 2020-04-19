***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2020 15:34
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kiralık olarak faaliyet gösterdiği Mersin depomuzda, 19.04.2020 saat 00:30 sularında bir yangın meydana gelmiştir. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır.
Mersin depomuz da diğer depolarımız gibi sigorta kapsamında olduğundan herhangi bir finansal kayıp beklenmemektedir. Mersin deposundan hizmet alan mağazalarımız, diğer depolarımızdan hizmet alacak olup, operasyonel faaliyetlerimizde bir aksama ve herhangi bir iş kaybı öngörülmemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839206
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -8,21
|Açılış
|: 375,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6387
|8,6820
|% 0,16
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8396
|1,8488
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.685
|-34,10
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-8,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.470
|-53,20
|
|Tam
|2.483
|2.546
|-50,90
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,30
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,24
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|