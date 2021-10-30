***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli yazısı ileZincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No'lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesi değerlendirilecek olup, kararın iptali için tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973268BIST