***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2021 11:36
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli yazısı ile
Zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No'lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesi değerlendirilecek olup, kararın iptali için tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973268
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6317
En Düşük
9,5185
12:3511,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0151
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,0834
12:35550,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 551,06
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
545,77
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5888
|9,5904
|% 0,66
|
|Euro
|11,0835
|11,1329
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,1099
|13,1756
|% 0,06
|
|Frank
|10,4550
|10,5179
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5537
|2,5665
|% 0,85
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-15,52
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,07
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
DOBUR, RALYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında