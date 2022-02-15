***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli yazısı ile Zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No'lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesinin değerlendirileceği ve kararın iptali için tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağı duyurulmuştu.İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ve %25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 288.276.777,86 TL olarak 14 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir.Diğer taraftan, yasal süre içerisinde kararın iptali için tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001908BIST