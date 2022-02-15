***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 18:16
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli yazısı ile Zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020-3-019 Dosya No'lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirketimize 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesinin değerlendirileceği ve kararın iptali için tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağı duyurulmuştu.
İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ve %25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 288.276.777,86 TL olarak 14 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir.
Diğer taraftan, yasal süre içerisinde kararın iptali için tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001908
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6104
En Düşük
13,5800
18:0515,4600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0211
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6034
|13,6053
|% 0,06
|
|Euro
|15,4453
|15,4600
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,87
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de