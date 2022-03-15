***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 17:02
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde
12.11.2021 tarihli açıklamamızda Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı açıklanmıştı.
Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır.
Saygılarımızla,
Şok Marketler Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010663
BIST
17:072.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,17
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:0714,6647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1152
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:0716,1354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0529
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:07902,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -24,93
|Açılış
|: 902,98
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PKENT
|397,20
|32.406.198
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.968.594
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.129.781
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.412.298
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.834.530
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,93
|373.610.321
|% -9,52
|
|ORCAY
|26,24
|95.198.927
|% -7,93
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,50
|9.621.712
|% -4,99
|
|THYAO
|27,84
|4.211.104.316
|% 4,58
|
|FROTO
|279,60
|2.071.997.944
|% 4,25
|
|KRDMD
|14,64
|2.030.176.563
|% -0,95
|
|GARAN
|11,93
|1.669.325.099
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.427.110.381
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|904.917.008
|% 2,40
|
|KARSN
|4,12
|836.884.121
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|658.703.833
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|259.126.300
|% 1,30
|
|THYAO
|27,84
|4.211.104.316
|% 4,58
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6582
|14,6647
|% -0,78
|
|Euro
|16,1121
|16,1354
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,0778
|19,1735
|% -0,50
|
|Frank
|15,5265
|15,6200
|% -1,05
|
|Riyal
|3,8895
|3,9090
|% -1,06
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-38,09
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.076
|-173,00
|
|Tam
|5.956
|6.106
|-161,73
|
|Yarım
|2.879
|2.954
|-78,23
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,12
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,88
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866