***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 14:08
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mağaza sayısı 10.000 adede ulaşmıştır.
Saygılarımızla
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064483
BIST
14:203.261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -16,44
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:2018,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:2018,1867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0676
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:20986,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,06
|Açılış
|: 986,06
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ULUSE
|118,80
|18.404.807
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|137.333.294
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.514.866
|% 9,74
|
|MERKO
|7,20
|128.558.581
|% 8,93
|
|BAGFS
|21,62
|91.155.797
|% 8,75
|
|KUVVA
|40,80
|192.824
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.330.796
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|196.037.269
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|210.039.361
|% -9,82
|
|NTHOL
|8,52
|77.345.901
|% -9,65
|
|THYAO
|70,10
|3.375.322.433
|% -3,24
|
|ASELS
|31,76
|2.204.746.397
|% 3,25
|
|VAKBN
|8,17
|2.033.759.248
|% -3,08
|
|GARAN
|19,76
|1.716.098.512
|% -1,89
|
|YKBNK
|7,14
|1.603.196.443
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,91
|970.574.610
|% -2,49
|
|VAKBN
|8,17
|2.033.759.248
|% -3,08
|
|YKBNK
|7,14
|1.603.196.443
|% -0,28
|
|SKBNK
|3,76
|634.971.790
|% 8,67
|
|ISCTR
|8,25
|1.538.302.419
|% -0,48
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3200
|18,3232
|% 0,02
|
|Euro
|18,1791
|18,1916
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,7017
|20,8055
|% -0,35
|
|Frank
|18,9127
|19,0266
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8567
|4,8811
|% 0,09
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|9,65
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|11,00
|
|Tam
|6.685
|6.769
|-6,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,16
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|2,21
|