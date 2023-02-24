***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 18:22
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının bu yapılmakta olan bağış ve yardımları içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116794
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1034
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.100,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8703
|18,8968
|% 0,12
|
|Euro
|19,9151
|19,9207
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,5133
|22,6262
|% -0,48
|
|Frank
|20,0178
|20,1384
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0202
|5,0454
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-12,61
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.495
|7.565
|-59,00
|
|Yarım
|3.662
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULKER
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17:55XU050
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17:55
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17:55
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17:55
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