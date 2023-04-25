***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2021, 15.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2021 ve 15.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verildiği ve bu kararın iptali için tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağı duyurulmuştu.Verilen para cezasına karşı ilk derece mahkeme olan Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davası esastan reddedildiğinden, bu karara karşı yasal süresi içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140906BIST