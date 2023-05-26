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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2023 18:21
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2021, 15.02.2022, 25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun 28.10.2021 tarihli ve 21-53/747-360 sayılı kararı ile Şirketimize düzenlediği 384.369.037,15 TL tutarındaki idari para cezası, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 3'üncü maddesi (kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları) kapsamında 192.184.518,58 TL olarak yeniden yapılandırılmıştır.
  
Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan idari para cezasının iptali davasından feragat edilmiştir. Bahse konu idari para cezası ile ilgili olarak 14.02.2022 tarihinde ödeme yapıldığından ilave bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, ödenen tutarla yapılandırılan tutar arasında ortaya çıkan fark için ilgili Vergi Dairesi nezdinde iade talebinde bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154180


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Yarım 4.479 4.704 122,00  
Çeyrek 2.246 2.338 47,00  
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Gümüş Gr. 14,84 14,86 0,28  
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