***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden- - Sn. Ahmet BAL'ın yerine Sn. Mehmet Tayfun ÖKTEM'in bağımsız üyelik için aday teklifini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapor halinde tarafımıza sunmuştur.- - Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in bağımsız üyelikleri için aday teklifini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapor halinde tarafımıza sunmuştur.Sn. Mehmet Tayfun ÖKTEM, Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in adaylıklarının Kurumsal Yönetim Komite Raporu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk genel kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258173BIST