***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sn. Mehmet Tayfun ÖKTEM, Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu SPK tarafından Şirket'imize bildirilmiştir. Bu çerçevede Sn. Mehmet Tayfun ÖKTEM, Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263905BIST