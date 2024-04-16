***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 16.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten, yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla enflasyona göre düzeltilmemiş veriler de içeren yatırımcı sunumumuz hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz websitesinde yayımlanmıştır. Yatırımcı sunumumuzda yer alan finansal bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda hazırlanmış olup bağımsız denetimden geçmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273264BIST