***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 22:31
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 16.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten, yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla enflasyona göre düzeltilmemiş veriler de içeren yatırımcı sunumumuz hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz websitesinde yayımlanmıştır. Yatırımcı sunumumuzda yer alan finansal bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda hazırlanmış olup bağımsız denetimden geçmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273264
BIST
'
18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0902
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5242
En Düşük
32,3337
18:0534,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0813
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.494,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,72
|Açılış
|: 2.494,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4925
|32,5012
|% 0,28
|
|Euro
|34,5362
|34,5755
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,3595
|40,5618
|% 0,22
|
|Frank
|35,5657
|35,7440
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,17
|28,20
|% 0,66
|
|Platin
|960,77
|962,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,21
|1.018,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,93
|89,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.387,41
|2.387,74
|% 0,66
|