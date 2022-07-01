***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 09:42
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Mevsim Taze Sebze Meyve San. Ve Tic. A.Ş. Sebze Meyve Tedariği 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040571
BIST
11:082.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.431
En Düşük
2.400
11:0816,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0306
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0817,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:08964,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,25
|Açılış
|: 964,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KOZAL
|183,60
|588.558.508
|% 8,00
|
|MAKIM
|16,30
|180.898.080
|% 6,89
|
|ISSEN
|27,20
|15.245.896
|% 6,25
|
|IPEKE
|17,85
|51.013.387
|% 6,19
|
|BMSCH
|11,56
|48.673.677
|% 6,15
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,08
|61.848.560
|% -5,09
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,83
|20.687.061
|% -4,50
|
|GLRYH
|3,26
|13.511.973
|% -4,40
|
|THYAO
|48,02
|1.325.139.059
|% 2,61
|
|KOZAL
|183,60
|588.558.508
|% 8,00
|
|SISE
|21,38
|413.866.788
|% -0,56
|
|TUPRS
|269,20
|335.507.708
|% 1,78
|
|EREGL
|27,02
|291.849.871
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,65
|154.216.328
|% 0,38
|
|THYAO
|48,02
|1.325.139.059
|% 2,61
|
|ODAS
|2,91
|65.946.655
|% 0,69
|
|TSKB
|2,04
|44.124.392
|% 1,49
|
|KRDMD
|11,26
|231.332.717
|% -0,18
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7216
|16,7290
|% 0,18
|
|Euro
|17,4849
|17,4934
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1728
|20,2740
|% -0,47
|
|Frank
|17,3660
|17,4706
|% -0,25
|
|Riyal
|4,4438
|4,4661
|% 0,20
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,48
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,04
|