***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMevsim Taze Sebze Meyve San. Ve Tic. A.Ş. Sebze Meyve Tedariği 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040571BIST