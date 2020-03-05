***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
05.03.2020 20:29
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.
Şirketimizin ilgili mali tablolarda yer alan öz kaynağının (-) 26.864.823TL olduğu görülmekle beraber, Şirketimizin varlıkları içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değerinin, değerlendirme kuruluşu olan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırladığı değerleme raporuna göre 2.894.000.000TL olarak belirlenmesi sonucunda, markaların cari değeri dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan (-) 26.864.823TL Özkaynağın, (+) 2.781.459.667TL olduğu tespit edildiğinden, bu tespit üzerine, TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde Şirketin markalarının cari değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şirketimizin özkaynağı (+) 2.781.459.667TL olup, 611.928.571TL olan ödenmiş sermayesini koruduğu Yönetim Kurulunun 05.03.2020 tarihli kararı ile tespit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824716
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1057
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8832
En Düşük
6,7574
18:05328,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 8,51
|Açılış
|: 328,70
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
328,78
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9069
|7,9465
|% 1,41
|
|Frank
|6,4452
|6,4840
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6282
|1,6364
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|8,28
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,06
|