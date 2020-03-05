***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.Şirketimizin ilgili mali tablolarda yer alan öz kaynağının (-) 26.864.823TL olduğu görülmekle beraber, Şirketimizin varlıkları içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değerinin, değerlendirme kuruluşu olan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırladığı değerleme raporuna göre 2.894.000.000TL olarak belirlenmesi sonucunda, markaların cari değeri dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan (-) 26.864.823TL Özkaynağın, (+) 2.781.459.667TL olduğu tespit edildiğinden, bu tespit üzerine, TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde Şirketin markalarının cari değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şirketimizin özkaynağı (+) 2.781.459.667TL olup, 611.928.571TL olan ödenmiş sermayesini koruduğu Yönetim Kurulunun 05.03.2020 tarihli kararı ile tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824716BIST