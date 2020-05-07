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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

07.05.2020 19:58
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***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

     Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli mali tablolarında yer alan özkaynağı (-) 22.807.615 TL'dir.  Varlıklarımız içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değeri, bağımsız değerleme kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanan değerleme raporuna göre 2.894.000.000,00 TL olup, kayıtlı değerin düşülmesi sonrası yarattığı özkaynak değer artış tutarı 2.808.324.490,00 TL'dir.
SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda yer alan (-) 22.807.615TL şirket özkaynağının TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde (+) 2.785.516.875 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine, TTK 376. maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şir



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Altın Gr. 394 394 3,47  
Cumhuriyet 2.518 2.575 25,60  
Tam 2.592 2.642 26,30  
Yarım 1.265 1.291 12,90  
Çeyrek 631 646 6,40  
Gümüş.Ons 15,36 15,39 0,53  
Gümüş Gr. 3,53 3,53 0,08  
B. Petrol 29,93 29,93 0,21  
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