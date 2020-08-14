***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Ağustos 2020 tarihli kararı neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafında yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Pınar ILGAZ (Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Pınar ILGAZ (Başkan), Erman KALKANDELEN (Üye), Mehmet TÜTÜNCÜ (Üye), Çağrı DEMİREL (Üye)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet BAL (Başkan), Cengiz SOLAKOĞLU(Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869236BIST