***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.08.2020 21:27
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Ağustos 2020 tarihli kararı neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafında yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Pınar ILGAZ (Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Pınar ILGAZ (Başkan), Erman KALKANDELEN (Üye), Mehmet TÜTÜNCÜ (Üye), Çağrı DEMİREL (Üye)
Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Ahmet BAL (Başkan), Cengiz SOLAKOĞLU(Üye), Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER (Üye)
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869236
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