***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 15:46
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817612
BIST
17:03121.811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -473,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:035,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:036,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:03302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,04
|53.559.813
|% 18,44
|
|LINK
|34,10
|32.764.114
|% 15,51
|
|BUCIM
|7,75
|49.068.672
|% 15,16
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.248.101
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,09
|1.466.347
|% -7,76
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|GYHOL
|28,88
|17.399.852
|% -4,87
|
|THYAO
|14,59
|859.663.841
|% -1,02
|
|GUSGR
|2,91
|589.299.694
|% 9,81
|
|KRDMD
|2,94
|422.365.542
|% 0,00
|
|SODA
|6,56
|352.020.898
|% 2,82
|
|GARAN
|12,09
|320.632.656
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,23
|286.611.488
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,91
|589.299.694
|% 9,81
|
|KRDMD
|2,94
|422.365.542
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|260.990.007
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,14
|315.505.400
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7291
|7,7679
|% 0,16
|
|Frank
|6,1138
|6,1506
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5933
|1,6013
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,57
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|7,80
|
|Yarım
|963
|988
|3,78
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,63
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:17IZTAR
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 373 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -705, 88 kaybederek (% -0.61 ) 115, 104
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSAN, KNFRT, SASA, EUYO
-
17:16
BLCYT, GLRYH, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında