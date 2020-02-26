***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 16:43
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821746
BIST
17:21115.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 807,84
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:216,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1628
En Düşük
6,1376
17:216,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:21324,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,13
|Açılış
|: 324,15
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.797
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,01
|113.112.671
|% 19,14
|
|OYAYO
|2,94
|15.003.069
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,45
|10.341.758
|% -9,66
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,76
|14.993.398
|% -5,48
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|ASELS
|28,92
|2.224.794.202
|% -0,75
|
|GARAN
|10,65
|568.919.670
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,34
|215.868.486
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|187.928.568
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9439
|7,9838
|% -0,22
|
|Frank
|6,2849
|6,3228
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6367
|1,6449
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|3,81
|
|Altın Gr.
|324
|324
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.140
|2.193
|-3,96
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-1,91
|
|Çeyrek
|519
|530
|-0,96
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|53,69
|53,69
|-0,57
|
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