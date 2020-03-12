***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:31
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827331
BIST
11:0698.021
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -2.945,46
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
11:066,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:067,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:06328,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,02
|Açılış
|: 328,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.098.920
|% 20,00
|
|ECILC
|4,75
|166.800.663
|% 19,05
|
|DEVA
|11,65
|81.419.961
|% 17,20
|
|SELEC
|8,61
|61.895.165
|% 16,67
|
|PINSU
|2,75
|7.720.993
|% 16,03
|
|RYGYO
|4,45
|7.692.460
|% -16,51
|
|RYSAS
|4,76
|14.386.312
|% -16,34
|
|HUBVC
|16,75
|15.990.537
|% -16,25
|
|TSPOR
|3,62
|59.264.620
|% -15,81
|
|ALCTL
|13,67
|5.734.100
|% -15,67
|
|THYAO
|9,00
|205.644.103
|% -6,35
|
|ASELS
|25,00
|172.306.784
|% -4,43
|
|ECILC
|4,75
|166.800.663
|% 19,05
|
|MGROS
|24,10
|106.773.403
|% 4,87
|
|DEVA
|11,65
|81.419.961
|% 17,20
|
|IHLGM
|1,02
|57.702.611
|% -8,93
|
|ODAS
|1,43
|59.499.706
|% -11,18
|
|ADESE
|1,33
|50.872.190
|% 0,76
|
|ECILC
|4,75
|166.800.663
|% 19,05
|
|CEMAS
|0,82
|27.933.589
|% -10,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9631
|8,0031
|% 0,30
|
|Frank
|6,6505
|6,6905
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|5,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
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|B. Petrol
|33,94
|33,94
|-1,85
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