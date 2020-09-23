***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 14:29
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876290
BIST
15:031.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:037,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:038,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:03465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,28
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:01
|INFO
|11,44
|37.494.944
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.348.296
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,83
|1.630.854.716
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.907.184
|% 2,13
|
|PETKM
|4,15
|617.329.671
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.348.296
|% 10,00
|
|GARAN
|6,54
|310.803.609
|% 1,08
|
|SISE
|6,83
|1.630.854.716
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.907.184
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.348.296
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|617.329.671
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|144.733.703
|% 0,94
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6925
|% 0,39
|
|Euro
|8,9928
|8,9973
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7540
|9,8029
|% 0,20
|
|Frank
|8,3103
|8,3603
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0439
|2,0542
|% 0,31
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-15,90
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|-25,79
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-12,48
|
|Çeyrek
|749
|766
|-6,24
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|0,17
|
Seans Raporu
15:01
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15:12EUYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 241, 965 adet işlem
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15:10MERKO
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 704 adet işlem
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15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, EREGL
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15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 95 artarak (% 0.59 ) 1, 010
-
15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DARDL, MMCAS, BMELK, UZERB, COSMO, BALAT, EMNIS, KERVN, BASCM