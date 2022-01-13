***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2022 10:15
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993315
BIST
10:342.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:3413,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2728
|Açılış
|: 84,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 84,6700
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:3415,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3459
|Açılış
|: 23,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8700
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:3410,07
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 10,07
|
|Önceki Kapanış
|: 9,87
|
10,19
En Düşük
9,80
BIST En Aktif Hisseler10:32
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|DARDL
|3,91
|108.234.799
|% 9,83
|
|LINK
|32,56
|16.346.968
|% 7,39
|
|KAPLM
|36,38
|8.435.441
|% 6,56
|
|KRSTL
|3,86
|13.231.876
|% -5,85
|
|SONME
|39,10
|762.091
|% -4,87
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|DOBUR
|114,90
|5.433.072
|% -3,28
|
|DOCO
|1.284,80
|7.036.015
|% -3,25
|
|KRDMD
|12,92
|1.206.807.101
|% -1,00
|
|THYAO
|27,48
|680.854.945
|% 2,23
|
|SISE
|15,03
|328.485.529
|% -1,05
|
|GARAN
|11,88
|284.708.107
|% 0,25
|
|EREGL
|31,38
|268.636.724
|% -0,63
|
|KRDMD
|12,92
|1.206.807.101
|% -1,00
|
|YKBNK
|3,87
|254.169.712
|% -0,26
|
|ODAS
|1,38
|40.110.645
|% 1,47
|
|DARDL
|3,91
|108.234.799
|% 9,83
|
|THYAO
|27,48
|680.854.945
|% 2,23
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4630
|13,4805
|% 1,94
|
|Euro
|15,4506
|15,4885
|% 2,19
|
|Sterlin
|18,5638
|18,6568
|% 2,69
|
|Frank
|14,7922
|14,8813
|% 2,63
|
|Riyal
|3,6035
|3,6216
|% 2,58
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,61
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,28
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,22
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,39
|