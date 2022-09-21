***SONME* *SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 11:09
***SONME******SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısında
Sönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Şirketimizin % 6,505 oranında iştiraki bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf San. A.Ş.' de sahibi olduğumuz 4.813.704,14.- TL nominal değerli paylarından, BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 306.000-TL nominal değerli kısmının BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 35,8961.-TL fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde
C
emil Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %6,091 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064409
BIST
11:163.235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -42,70
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:1618,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:1618,1694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0849
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:16984,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,22
|Açılış
|: 983,87
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ULUSE
|118,80
|4.803.247
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.359.488
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUUN
|23,64
|211.885.766
|% 9,04
|
|ELITE
|24,90
|35.374.930
|% 7,51
|
|ISGYO
|12,47
|6.284.419
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.414.885
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.309.503
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,20
|1.982.332.614
|% -4,49
|
|VAKBN
|8,37
|998.077.075
|% -0,71
|
|HALKB
|8,50
|896.031.265
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|740.483.144
|% -1,68
|
|SASA
|57,05
|727.075.608
|% -2,65
|
|EKGYO
|3,89
|483.351.066
|% -2,99
|
|VAKBN
|8,37
|998.077.075
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,84
|435.510.478
|% 6,67
|
|HALKB
|8,50
|896.031.265
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|740.483.144
|% -1,68
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3130
|18,3174
|% -0,01
|
|Euro
|18,1512
|18,1652
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,6921
|20,7959
|% -0,40
|
|Frank
|18,8517
|18,9653
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8548
|4,8792
|% 0,05
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|6,51
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.690
|6.792
|17,00
|
|Yarım
|3.260
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,05
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|2,53
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:27ORCAY
Yüzde -73.04 oranında düşüşle 7.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 298, 094 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 43 kaybederek (% -1.39 ) 3, 514
-
11:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULUSE, ARTI
-
11:26XU100
Endeks 3, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 16, 206.00 milyon TL de
-
11:26ORCAY
Yüzde -73.01 oranında düşüşle 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 240, 093 adet işlem