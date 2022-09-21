***SONME* *SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME******SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SONME]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısındaSönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Şirketimizin % 6,505 oranında iştiraki bulunan Sönmez Filament Sent. İplik ve Elyaf San. A.Ş.' de sahibi olduğumuz 4.813.704,14.- TL nominal değerli paylarından, BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 306.000-TL nominal değerli kısmının BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 35,8961.-TL fiyat ileAli Cem Sönmez'e 102.000- TL nominal değerde,Osman Sönmez'e 102.000- TL nominal değerdeemil Sönmez'e 102.000- TL nominal değerdeolmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %6,091 olacaktır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064409BIST