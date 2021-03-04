***SONME* *SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SONME******SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SONME]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar04/03/2021 - 04/03/2021 tarihinde SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 90,00 - 90,20 TL fiyat aralığından 577 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04/03/2021 tarihi itibariyle %7,425 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/03/2021 0 577 577 4.163.660,53 4.163.083,53 % 7,426 % 7,426 % 7,425 % 7,425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915220BIST