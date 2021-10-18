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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.10.2021 16:22



***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 74.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
SONME, TRASONME91B5 56.065.000 17.935.000,000 31,98965 SONME, TRASONME91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 56.065.000 17.935.000,000 31,98965

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19.10.2021

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL) 12.848.058,33


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 18.10.2021

Ek Açıklamalar
Bedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 18/10/2021 tarihinde tescil olup, 18/10/2021 tarih ve 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
18/10/2021 tarih ve 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sonme sermaye tescili sicil gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971226


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