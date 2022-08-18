***SRVGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.08.2022 18:13
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) payında 19/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/09/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SRVGY payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Hamza KOLAÇ (46594495)
Buse OĞUZ (47072346)
Timuçin ERSÖZ (12620736)
Oğuzhan OĞUZ (26879375)
Esin ÖĞÜN (21524406)
Serkan KESİK (35873108)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/09/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056774
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.021,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0385
|18,0788
|% 0,73
|
|Euro
|18,2356
|18,3184
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,5709
|21,6791
|% 0,03
|
|Frank
|18,8519
|18,9654
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7963
|4,8203
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,80
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.845
|6.934
|18,00
|
|Yarım
|3.335
|3.390
|9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,97
|95,97
|2,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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