***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 11:28
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824857
BIST
12:17109.577
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.238,00
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:176,0880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:176,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:17327,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,03
|Açılış
|: 327,97
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.230.120
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.231.105
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,30
|98.455.981
|% 13,92
|
|UTPYA
|5,33
|9.201.906
|% 9,90
|
|BURCE
|8,21
|16.559.077
|% 7,60
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,80
|8.209.432
|% -7,51
|
|GRNYO
|1,53
|1.496.762
|% -7,27
|
|PENGD
|4,11
|17.961.873
|% -6,80
|
|THYAO
|11,37
|474.859.787
|% -2,90
|
|ASELS
|29,66
|315.527.108
|% -2,05
|
|EREGL
|9,00
|267.034.594
|% 2,86
|
|GARAN
|9,96
|224.077.551
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,44
|149.531.199
|% -3,56
|
|ODAS
|2,08
|146.245.163
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,44
|149.531.199
|% -3,56
|
|KARSN
|1,86
|112.291.510
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|73.731.662
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|56.518.377
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8678
|7,9073
|% -0,42
|
|Frank
|6,4352
|6,4739
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6155
|1,6236
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|16,53
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|7,99
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|-1,02
|