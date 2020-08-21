***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:15
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870607
BIST
15:341.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.108
15:347,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:348,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:34453,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,20
|Açılış
|: 453,75
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:34
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|TUPRS
|87,70
|3.447.375.393
|% -4,67
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,08
|852.403.259
|% 0,00
|
|RTALB
|55,25
|799.544.171
|% 5,44
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,17
|531.748.685
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,01
|468.906.502
|% -0,99
|
|ZOREN
|2,79
|620.025.888
|% -4,12
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3199
|7,3260
|% 0,39
|
|Euro
|8,6191
|8,6300
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,5612
|9,6091
|% -0,57
|
|Frank
|7,9849
|8,0330
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9452
|1,9550
|% 0,26
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,73
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,37
|