***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:16
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881498
BIST
14:331.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:337,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:339,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:33485,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,32
|Açılış
|: 485,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,74
|96.583
|% 9,96
|
|ATSYH
|5,85
|2.336.917
|% 9,96
|
|CELHA
|14,15
|3.620.046
|% 9,95
|
|DARDL
|28,30
|6.053.172
|% 9,95
|
|COSMO
|10,91
|927.386
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|657.895
|% -9,98
|
|DYOBY
|12,95
|22.525.351
|% -9,94
|
|BRYAT
|164,70
|6.386.157
|% -5,83
|
|ERSU
|5,58
|39.053.738
|% -5,10
|
|AKENR
|2,60
|379.704.982
|% 9,24
|
|ASELS
|18,03
|347.617.462
|% 0,00
|
|ARCLK
|27,00
|190.881.770
|% 1,12
|
|AFYON
|4,72
|168.763.653
|% -1,46
|
|AKBNK
|5,13
|167.353.813
|% -0,39
|
|AKENR
|2,60
|379.704.982
|% 9,24
|
|BSOKE
|2,35
|156.887.749
|% -3,29
|
|YYAPI
|1,23
|73.425.277
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,46
|115.425.785
|% 0,00
|
|AFYON
|4,72
|168.763.653
|% -1,46
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9445
|7,9492
|% 0,38
|
|Euro
|9,3314
|9,3382
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2757
|10,3272
|% 0,61
|
|Frank
|8,6549
|8,7070
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1117
|2,1223
|% 0,33
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,74
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,38
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,19
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,04
|
Seans Raporu
14:31
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14:47DAGHL
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14:46
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