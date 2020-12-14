***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:12
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892959
BIST
12:551.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:557,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:559,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:55463,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 463,83
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:55
|VERTU
|10,67
|27.388.667
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.841.605
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,35
|38.585.697
|% -7,36
|
|SISE
|7,37
|1.300.579.479
|% 1,94
|
|THYAO
|12,66
|1.199.022.754
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,92
|1.185.752.307
|% 6,35
|
|GARAN
|9,73
|974.181.038
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,37
|897.080.485
|% 0,75
|
|SISE
|7,37
|1.300.579.479
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|834.426.948
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|897.080.485
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,09
|503.482.022
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,14
|459.450.890
|% 2,61
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8741
|7,8789
|% 0,47
|
|Euro
|9,5741
|9,5804
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,5435
|10,5964
|% 1,96
|
|Frank
|8,8699
|8,9234
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 0,59
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-5,17
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|0,46
|