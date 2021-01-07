***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 11:04
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897627
BIST
12:251.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:257,2528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:258,9168
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0918
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:25448,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,75
|Açılış
|: 448,09
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.353.543
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.715.981
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.290.043
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,63
|85.440.950
|% -5,68
|
|MARKA
|6,46
|5.321.156
|% -4,72
|
|EKGYO
|2,55
|2.369.660.409
|% 7,59
|
|ASELS
|19,13
|763.113.214
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|717.962.407
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,57
|538.387.338
|% 2,85
|
|TKFEN
|18,50
|530.369.418
|% 4,11
|
|EKGYO
|2,55
|2.369.660.409
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,43
|362.171.959
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,57
|357.458.326
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,23
|382.168.670
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|299.260.256
|% 2,78
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2479
|7,2528
|% -0,73
|
|Euro
|8,9064
|8,9168
|% -1,02
|
|Sterlin
|9,8442
|9,8936
|% -0,72
|
|Frank
|8,1927
|8,2420
|% -1,09
|
|Riyal
|1,9280
|1,9377
|% -0,72
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,32
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.962
|3.037
|-56,60
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-27,38
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,69
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,29
|