***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:31
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929857
BIST
11:491.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:498,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:499,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:49466,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,32
|Açılış
|: 466,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:49
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.284.318
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|71.459.383
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|MTRYO
|2,13
|2.149.065
|% 7,04
|
|BJKAS
|9,00
|9.303.885
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|BNTAS
|5,05
|30.805.901
|% -8,84
|
|ANELE
|4,53
|57.500.263
|% -8,48
|
|PETKM
|6,44
|641.234.856
|% -1,98
|
|GARAN
|7,00
|435.357.991
|% -1,27
|
|EREGL
|18,23
|357.093.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,16
|287.733.227
|% -0,56
|
|KOZAL
|108,40
|205.776.385
|% -0,55
|
|PETKM
|6,44
|641.234.856
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|201.286.572
|% -1,89
|
|ODAS
|2,49
|163.001.675
|% -8,46
|
|GARAN
|7,00
|435.357.991
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,84
|111.021.474
|% 0,00
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1429
|8,1450
|% 0,47
|
|Euro
|9,7957
|9,8025
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,3130
|11,3698
|% 0,38
|
|Frank
|8,8407
|8,8939
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% 0,43
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|