***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 16:37
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931794
BIST
16:311.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,08
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:318,2123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:319,9179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0152
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:31466,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,88
|Açılış
|: 466,20
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.568
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.357
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.955.905
|% -8,42
|
|FRIGO
|34,18
|70.792.806
|% -8,27
|
|EREGL
|19,06
|847.638.499
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,14
|640.845.928
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|615.539.718
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|536.615.188
|% -1,38
|
|THYAO
|12,02
|523.345.260
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,09
|275.448.642
|% 0,48
|
|GWIND
|4,90
|451.411.729
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,14
|640.845.928
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|615.539.718
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|536.615.188
|% -1,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2078
|8,2123
|% 0,09
|
|Euro
|9,9105
|9,9179
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,3400
|11,3968
|% -0,41
|
|Frank
|8,9217
|8,9754
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,96
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,75
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46PRKAB
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 922 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, HALKB
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 64 kaybederek (% -0.88 ) 1, 197
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, FLAP, CRFSA, MMCAS, DZGYO, SEYKM, AYCES, UFUK, UMPAS, UZERB
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, ATLAS, KERVN