***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:02
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938911
BIST
11:341.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:348,4806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0841
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:3410,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0968
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3377
11:34520,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,22
|Açılış
|: 520,03
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YAYLA
|3,85
|29.600.319
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.370.504
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.441.352
|% 8,80
|
|TUCLK
|11,72
|31.767.242
|% 8,42
|
|KUTPO
|36,12
|73.011.942
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.465.142
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|21.329.552
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,26
|409.582.942
|% 2,16
|
|KRDMD
|8,01
|333.449.628
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,96
|206.854.030
|% 4,26
|
|GARAN
|7,99
|206.630.072
|% 0,13
|
|EREGL
|19,38
|174.219.204
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,96
|206.854.030
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,16
|147.310.141
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|48.960.388
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|333.449.628
|% 1,52
|
|KARSN
|4,46
|168.216.222
|% -4,50
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4771
|8,4806
|% -0,98
|
|Euro
|10,3381
|10,3451
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,9856
|12,0457
|% -1,08
|
|Frank
|9,3806
|9,4372
|% -1,04
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,25
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|