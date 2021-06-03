***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 15:14
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939856
BIST
16:321.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:328,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:3210,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0970
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:32524,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,42
|Açılış
|: 524,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,28
BIST En Aktif Hisseler16:32
|VAKKO
|14,30
|83.976.933
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.648.138
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.853.359
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.329.535
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.011.645
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|360.591.650
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,35
|12.854.357
|% -6,05
|
|THYAO
|13,93
|2.146.052.776
|% 2,05
|
|GARAN
|7,97
|1.099.479.230
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,62
|920.277.804
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,18
|576.819.246
|% -1,36
|
|PETKM
|6,27
|570.747.724
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,18
|576.819.246
|% -1,36
|
|THYAO
|13,93
|2.146.052.776
|% 2,05
|
|GARAN
|7,97
|1.099.479.230
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,13
|140.442.636
|% 5,61
|
|EKGYO
|1,94
|237.642.547
|% 0,52
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7060
|8,7107
|% 1,37
|
|Euro
|10,5851
|10,5950
|% 0,92
|
|Sterlin
|12,2575
|12,3189
|% 0,97
|
|Frank
|9,6013
|9,6592
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 1,20
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:32
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