***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:49
***SRVGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SRVGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SRVGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944722
BIST
13:351.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,43
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:358,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:3510,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:35496,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 496,07
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:35
|TKURU
|271,00
|2.856.882
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|384.778.773
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.366.049
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.183.958
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.385.323
|% -9,98
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|SAMAT
|4,81
|20.682.798
|% -8,73
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|695.820.306
|% -3,54
|
|GARAN
|8,16
|581.425.022
|% -0,24
|
|KUTPO
|59,75
|384.778.773
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|365.277.579
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,70
|232.543.097
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,91
|365.277.579
|% -1,55
|
|GARAN
|8,16
|581.425.022
|% -0,24
|
|TSKB
|1,26
|84.318.244
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|132.293.790
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|695.820.306
|% -3,54
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7165
|8,7183
|% 0,40
|
|Euro
|10,3512
|10,4010
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0313
|12,0917
|% 0,05
|
|Frank
|9,4244
|9,4812
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3173
|2,3289
|% 0,32
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-17,17
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-8,30
|
|Çeyrek
|793
|812
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,20
|